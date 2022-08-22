Пятигорск, Ставропольский край, 22 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В честь празднования Дня Государственного флага России состоялось массовое восхождение на гору Машук в городе Пятигорске Ставропольского края. В нем приняли участие 40 представителей молодежи из разных уголков России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые в настоящее время также являются участниками Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022».

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг России

Восхождение началось рано утром 22 августа. Поднявшись на гору, молодежь развернула флаг, символизирующий единство народа России. Как отметили участники акции из республик Донбасса, они совершили это восхождение «в благодарность о великой стране, признавшей республики и оказывающей всестороннюю помощь в налаживании мирной жизни».

«Находясь на «Машуке», мы чувствуем поддержку и от молодёжи со всех регионов страны — нас приняли здесь как родных братьев и сестёр. Этим восхождением мы хотим сказать «спасибо» всей России», — приводит слова одного из участников восхождения из Донбасса пресс-служба форума.