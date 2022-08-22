Москва, 22 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что Соединенные Штаты в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу. Об этом он заявил 22 августа в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств-членов АСЕАН.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

По его словам, бесконтрольный рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил $30 трлн.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — заявил Патрушев.

Он также отметил, что основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители стал работающий в США и странах Европы «печатный станок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что хаотичная и бессмысленная политика, которой США следуют при введении против России санкций, запугала финансовые учреждения и международные компании.

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