Казань, , 14:34 — REGNUM В Татарии в 2022 году по сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика первоклассника стало на 8,69% дороже, девочку — на 6,49%. Соответствующие данные 22 августа приводит Татарстанстат.

Первоклассники Александра Майер © ИА REGNUM

Так, базовый «набор первоклассника» (одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности) составит около 18,7 тыс. рублей для мальчика и более 21,7 тыс. рублей — для девочки.

Всего в гардероб мальчика на эту сумму входят 17 вещей и 22 вещи рассчитаны на девочку.

Больше всего за год подорожали школьные тетради (+66,67%), шариковые авторучки (+31,58%), ранцы — (+3,2).

При этом в республике отмечается снижение стоимости образовательных услуг. За час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях цена уменьшилась на 0,81% (со 121,79 рублей до 120,8 рублей). На 1,65% подешевело обучение в организациях среднего профессионального образования.

Ранее ИА REGNUM передавало, стоимость набора вещей и школьных принадлежностей для первоклассника в России в новом учебном году выросла на 13,91% в годовом выражении для мальчика (22,2 тыс. рублей) и на 11,25% для девочки (26,8 тыс. рублей).

В Росстате инфляция в годовом выражении составляет 15,1%.

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