Омск, , 13:18 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 22 августа, в День Государственного флага РФ, вручил медали «За отвагу» десятерым сотрудникам Росгвардии.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Омские росгвардейцы с честью выполняют задачи специальной военной операции на территории б. УССР. Как сообщил Александр Бурков в своём телеграм-канале, их заслуги высоко оценил президент России Владимир Путин.

Омские росгвардейцы награждены за борьбу с националистами, добросовестное выполнение служебно-боевых задач по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Омская область гордится вами, ребята. Мы верим, что вы не подведёте. Спасибо вам за службу!» — отметил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. Эта дата была утверждена в 1994 году.

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