Калайи-Нау, Афганистан, 22 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадгис пожилой местный житель застрелил школьника. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Инцидент произошёл в кишлаке Чашме Доздак. Согласно источникам, мальчика звали Харун Шах, и он был убит несколькими выстрелами.

Причина убийства пока не установлена.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили солдат в Чашме Доздак Бадгис для задержания убийцы.