Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Выстрел из аэрозольного пистолета, от которого пострадал девятилетний мальчик в Петербурге, был произведён в ходе попытки разбойного нападения: злоумышленник, распыливший газ, пытался отобрать у ребенка мобильный телефон. Об этом сообщили 22 августа в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Газовый пистолет Sinodov

Напомним, ранее полиция Петербурга сообщила об инциденте на детской площадке около одного из домов по улице Стасовой в Красногвардейском районе города вечером 21 августа. По предварительным данным, там неизвестный мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета рядом с группой детей, в результате одному ребенку потребовалась медицинская помощь.

Как выяснили правоохранители, на детской площадке злоумышленник напал на девятилетнего мальчика, потребовал отдать ему мобильный телефон и распылил в сторону мальчика неустановленное вещество, после чего скрылся.

Ребенку были причинены физическая боль и химические ожоги 1, 2 степени. После оказания медицинской помощи мальчика отправили на амбулаторное лечение.

По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание.

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