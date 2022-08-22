Москва, 22 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Доллар 19 августа продолжил падение и в моменте доходил до трехнедельных минимумов в районе 58,25 руб., правда, закрылся немногим выше 59 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 22 августа, в начале новой недели пара доллар/рубль стремительно подрастает, вернувшись к отметке 60 руб.

Недавние попытки рубля вывести доллар из августовского диапазона вниз частично объясняются налоговым периодом в РФ, который продолжит оказывать рублю поддержку и на предстоящей неделе.

В случае новых попыток роста доллара налоговые платежи помогут сгладить давление на «россиянина». Но это временный фактор, тогда как наиболее значимым для рубля остается перспектива возобновления скорректированного бюджетного правила.

По последним сообщениям, интервенции могут вернуться уже сентябре. Это значит, что если в ближайшие дни информация подтвердится, пара встанет на уверенную траекторию роста.

Дополнительный импульс котировкам может придать растущий доллар, который торгуется на максимумах середины июля и, похоже, готов продолжить наступление в ожидании симпозиума в Джексон-Хоул, где риторика главы ФРС задаст дальнейший тон рынкам в целом.

Агрессивный настрой Центробанка способен подогреть бегство от рисков и долларовое ралли. При негативном для рубля сценарии пара доллар/рубль до конца торговой недели преодолеет промежуточный барьер в районе 61,70 руб.», — считает эксперт.

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