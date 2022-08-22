Москва, 22 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Великобритания не пойдет на прямой военный конфликт с Россией на территории бывшей УССР. Об этом 22 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Foreign, Commonwealth & Development Office Глава МИД Великобритании

По его мнению, заявления отдельных английских политиков и военных о том, что Лондон пойдет на открытое военное противостояние с Москвой ради Киева, являются блефом.

«Это все блеф и попытка поддержать общественный интерес в отношении [бывш. УССР] на высоком уровне», — сказал Ходаковский.