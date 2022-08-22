Рязань, 22 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. На борьбу с природными пожарами в Рязанской области вышли волонтёры. Минувшей ночью силами добровольцев предотвращено распространение огня вблизи населённого пункта Лесохим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в региональном исполкоме ОНФ.

Исполком ОНФ Рязанской области Добровольцы на тушении лесного пожара

Добровольцы прибыли к селу Деулино. Изначально им было поручено помогать в организации возможной эвакуации населения, оказывать посильную помощь при переносе пожарных рукавов и тушении новых очагов. Накануне около 21:00 местные жители сообщили волонтёрам, что огонь перекинулся через реку Пра, пламя угрожало посёлку Лесохим.

«Ситуация усугубляется переменчивостью погоды, из-за сильного ветра большой риск перехода в верховой пожар, с которым бороться очень сложно. Но в этот раз, в отличие от 2010 года, здесь работает много техники, авиация, много людей. Сейчас волонтёры действительно нужны на вспомогательные участки, в помощь основной группировке и на посты слежения. Сегодня ночью добровольцы оперативно сработали, поэтому возгорание удалось вовремя потушить» — заявил координатор группы волонтёров, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Евгений Рыбаков.

Силами добровольцев очаг у Лесохима был потушен через несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, к ликвидации пожаров привлечено более 800 профессиональных спасателей и 17 единиц авиатехники, в том числе самолёты-амфибии.