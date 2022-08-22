Рязанские добровольцы потушили пожар у посёлка Лесохим
Рязань, 22 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. На борьбу с природными пожарами в Рязанской области вышли волонтёры. Минувшей ночью силами добровольцев предотвращено распространение огня вблизи населённого пункта Лесохим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в региональном исполкоме ОНФ.
Добровольцы прибыли к селу Деулино. Изначально им было поручено помогать в организации возможной эвакуации населения, оказывать посильную помощь при переносе пожарных рукавов и тушении новых очагов. Накануне около 21:00 местные жители сообщили волонтёрам, что огонь перекинулся через реку Пра, пламя угрожало посёлку Лесохим.
Силами добровольцев очаг у Лесохима был потушен через несколько часов.
Как сообщало ИА REGNUM, к ликвидации пожаров привлечено более 800 профессиональных спасателей и 17 единиц авиатехники, в том числе самолёты-амфибии.