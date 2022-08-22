Бали, Индонезия, , 13:12 — REGNUM Региональная полиция Бали направила 2514 человек для обеспечения безопасности шести мероприятий по проведению международных встреч G20, которые пройдут с 22 августа по 4 сентября 2022 года, сообщает Antara.

Полиция. Индонезия AWG97

«У нас есть 40 мероприятий в рамках G20, проведенных на Бали, и в настоящее время проведено 25 мероприятий. С 22 августа по 4 сентября 2022 года пройдет шесть мероприятий», — заявил главный генеральный инспектор полиции Бали.

В общей сложности на Бали пройдет шесть мероприятий, а именно министерская конференция по расширению прав и возможностей женщин, саммиты высших органов аудита, встреча министра цифровой экономики, встреча министров окружающей среды и климата, встреча министров образования и совещание по энергетическому переходу.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности пять стран, являющихся членами форума здравоохранения G20, договорились о сотрудничестве в создании центра по производству вакцин, лечению и диагностике, чтобы противостоять угрозе пандемии в будущем.

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