Кишинёв, 22 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. 22 августа наступает крайний срок оплаты Молдавией аванса за поставки из России природного газа за август, но денег на это нет. Такое заявление сделал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан порталу deschide.

Nao24.ru Газовая плита

«Сегодня закрываем июль. Что касается аванса за август — мы попросили отсрочить срок оплаты», — сказал он.

Чебан отметил, что пока Газпром не ответил на запрос об отсрочке. С завтрашнего дня, согласно условиям контракта, российская сторона может приостановить подачу газа.

Согласно контракту Газпрома и «Молдовагаз», до 20 числа каждого месяца молдавская сторона должна перечислять аванс в размере 50% необходимой для поставки планируемого объема газа. Если платёж не поступит в течение двух дней, российская сторона вправе приостановить поставки.

Напомним, 22 ноября 2021 года, когда в Молдавии затянули с авансом, Газпром дал 48 часов на поиск денег. Нужная сумма была найдена и выплачена в течение этого срока.