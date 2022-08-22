Пермь, , 13:11 — REGNUM Подрядчик строительства новой художественной галереи в Перми отчитался о ходе работ. тонн металлокаркаса. Также на площади 4624 квадратных метра выполнено устройство гидроизоляции фундамента и стен. На стройплощадке работают 167 специалистов, сообщают СМИ.

Пермская государственная художественная галерея. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

Напомним, новое здание Пермской художественной галереи появится на территории Завода Шпагина. Промышленную зону преобразуют в культурный кластер.

Площадь нового здания для галереи составит 21,6 тыс. квадратных метров. Сейчас площадь помещений учреждения в семь раз меньше. В новом здании музея новой галерее предусмотрены образовательный центр, детская зона, библиотека, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Объект намерены ввести к 300-летнему юбилею Перми, который город отметил в 2023 году.

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