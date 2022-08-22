Пермь, 22 августа 2022, 13:11 — REGNUM Подрядчик строительства новой художественной галереи в Перми отчитался о ходе работ. тонн металлокаркаса. Также на площади 4624 квадратных метра выполнено устройство гидроизоляции фундамента и стен. На стройплощадке работают 167 специалистов, сообщают СМИ.

Пермская государственная художественная галерея. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941
Пермская государственная художественная галерея. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

Напомним, новое здание Пермской художественной галереи появится на территории Завода Шпагина. Промышленную зону преобразуют в культурный кластер.

Площадь нового здания для галереи составит 21,6 тыс. квадратных метров. Сейчас площадь помещений учреждения в семь раз меньше. В новом здании музея новой галерее предусмотрены образовательный центр, детская зона, библиотека, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Объект намерены ввести к 300-летнему юбилею Перми, который город отметил в 2023 году.

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