Таллин, , 13:08 — REGNUM

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Один из основных операторов мобильной связи Эстонии, дочернее предприятие финского концерна Telia объявило о подготовке к закрытию в стране сети 3G. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Отмечается, что процесс может занять более трех лет.

Причиной закрытия сети 3G Telia является растущая потребность в более быстрой мобильной передаче данных, которую 3G не может обеспечить наряду с другими сетями, отметил технический директор Tele2 Танель Сарри. «Скорее всего, это произойдет к концу 2025 года», — сказал он.

По словам Сарри, сегодня 3G в основном работает на частоте 900 МГц, а 4G — на 800 МГц. «В 2022 году также будет проведен аукцион по распределению между операторами 700 МГц, что станет самой низкой частотой, используемой операторами в Эстонии», — добавил он.

По данным операторов связи, 3G в настоящее время является одной из самых дорогих технологий с точки зрения обслуживания и эффективности использования. Помимо Telia, сеть 3G планируют закрыть другие операторы мобильной связи Эстонии — филиалы шведского и финского концернов Tele2 и Elisa.