Красноярск, , 13:06 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили один лесной пожар на площади 0,7 га. Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в краевом минлесхозе, очаг был зарегистрирован в Ермаковском районе.

Лесной пожар ИА REGNUM

По предварительным данным, пожар возник из-за сухих гроз.

Как уточнили в министерстве, на утро 22 августа в Красноярском крае действует два лесных пожара на площади 348 га — в Эвенкийском районе. Предварительная причина возгораний — сухие грозы.

Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода (по состоянию на 18 августа) в Красноярском крае зарегистрировано 1179 лесных пожаров на площади 182 768 га.

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