Грозный, , 13:06 — REGNUM Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил школьников Донбасса портфелями и школьными принадлежностями. Благотворительная акция была проведена в преддверие нового учебного года в городах Северодонецк и Рубежное Луганской Народной Республики.

Скоро в школу

«Местным школьникам раздали портфели и другие школьные принадлежности. <…> Я искренне рад, что теперь у школьников в Северодонецке и Рубежном будут все условия для качественного учебного процесса. Теперь они под надежной защитой от любой нацистской и фашистской идеологии», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В раздаче гуманитарной помощи приняли участие бойцы спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Адыгея направила подарки к 1 сентября первоклассникам Генического района Херсонской области. Портфели со школьными принадлежностями получат около 700 школьников.

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