Грозный, 22 августа 2022, 13:06 — REGNUM Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил школьников Донбасса портфелями и школьными принадлежностями. Благотворительная акция была проведена в преддверие нового учебного года в городах Северодонецк и Рубежное Луганской Народной Республики.
В раздаче гуманитарной помощи приняли участие бойцы спецназа «Ахмат».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Адыгея направила подарки к 1 сентября первоклассникам Генического района Херсонской области. Портфели со школьными принадлежностями получат около 700 школьников.
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