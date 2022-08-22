* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:06 — REGNUM Экономическая комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что министерство иностранных дел Афганистана должно достичь договорённости со странами-донорами и учреждениями о том, что помощь должна быть направлена в частные банки страны, а не в один банк, чтобы обеспечить справедливость. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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На совещании комиссии было сказано, что доля частных банков в обслуживании тарифов и зарплат бюджетников также будет увеличиваться.

Офис Абдулы Гани Барадара, заместителя премьер-министра по экономическим вопросам, опубликовал информационный бюллетень, в котором говорится, что заседание экономической комиссии было проведено для улучшения положения частных банков в стране.

Верховному суду талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также было предложено создать специальный суд для рассмотрения дел, связанных с кредитами государственных и частных банков.

В информационном бюллетене говорится, что до тех пор, пока не будет создана структура исламского банкинга, государственные и частные банки будут предоставлять кредиты после разрешения шариатского совета Центрального банка. Согласно бюллетеню, Центральный банк будет предоставлять депозиты частным банкам с помощью министерства финансов.

Следует отметить, что афганская банковская система рухнула после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а частные банки находятся в тяжёлом положении.

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) инвесторы и бизнесмены забрали свои деньги из афганских банков, и многие из них не торопятся вкладывать средства в афганские банки из-за страха их разграбления.