Таллин, , 13:04 — REGNUM

Братская могила Admoblkalga.ru

Вопрос о ликвидации братского захоронения красноармейцев и монумента в виде солдата на въезде в город Тюри (центр Эстонии) решается в столице, власти волости уже дали свое согласие. Об этом сообщил портал новостей гостелерадивещания Эстонии ERR.

Отмечается, что после принудительного сноса властями Эстонии в Нарве памятника с танком Т-34 городские власти Тюри все активнее критикуются местными активистами и националистами за сохранение советского военного монумента.

Заместитель старейшины Тюри Элар Ниглас объяснил, что вопрос о перемещении братской могилы и памятника полностью зависит от одобрения различных органов власти страны. По словам Нигласа, решение о переносе памятника должна принять Комиссия по воинским захоронениям министерства обороны.

Кроме того, подчеркнул он, нарвский пример для Тюри не подходит: «В Нарве просто увезли танк, но у нас там еще похоронены люди, и мы должны это учитывать».

Чтобы ускорить принятие решения, волость Тюри провела георадарное исследование места захоронения, результаты которого ожидают получить в ближайшее время.