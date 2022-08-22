Кемерово, , 13:04 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия в кемеровском СИЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что 21 августа 2022 года в Кемерове несколько заключённых СИЗО взяли в заложники сотрудников учреждения и потребовали предоставить им запрещенные к хранению предметы и вещества. Позже заложники были освобождены, никто не пострадал.

Читайте также: В СКР раскрыли подробности захвата заложников в кемеровском СИЗО

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СКР по Кузбассу Александру Безукладникову представить доклад о ситуации, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту взятия заложников в СИЗО Кемерова было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Кемерове заключённые отпустили заложников