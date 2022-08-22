Москва, 22 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Бывший владелец и президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что оставляет конкурентоспособную команду игроков и высокопрофессиональную команду менеджеров. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба клуба.

Александр Мысякин Леонид Федун

«Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак», — говорится в заявлении Федуна.

Он добавил, что оставляет им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, высокопрофессиональную команду менеджеров и великолепный стадион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лукойл» купил 100% акций «Спартака», а Федун ушёл с поста президента клуба.