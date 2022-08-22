Пермь, , 13:01 — REGNUM Ленинский районный суд Перми рассматривает очередное дело против бывшего главы Управления капитального строительства Пермского края. Суд огласил обвинительное заключение, сообщают СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-чиновника обвиняют в коррупционном преступлении. По данным следствия. Он получил 3 млн рублей от субподрядчика строительства зоопарка. Сам фигурант уголовного дела вины не признаёт в получении взятки.

Стоит отметить, это уже пятое уголовное дело в отношении экс-руководителя краевого УКСа.

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