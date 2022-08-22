В Перми снова судят экс-главу Управления капстроительства региона
Пермь, 22 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми рассматривает очередное дело против бывшего главы Управления капитального строительства Пермского края. Суд огласил обвинительное заключение, сообщают СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Экс-чиновника обвиняют в коррупционном преступлении. По данным следствия. Он получил 3 млн рублей от субподрядчика строительства зоопарка. Сам фигурант уголовного дела вины не признаёт в получении взятки.
Стоит отметить, это уже пятое уголовное дело в отношении экс-руководителя краевого УКСа.