Пермь, 22 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми рассматривает очередное дело против бывшего главы Управления капитального строительства Пермского края. Суд огласил обвинительное заключение, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Экс-чиновника обвиняют в коррупционном преступлении. По данным следствия. Он получил 3 млн рублей от субподрядчика строительства зоопарка. Сам фигурант уголовного дела вины не признаёт в получении взятки.

Стоит отметить, это уже пятое уголовное дело в отношении экс-руководителя краевого УКСа.