Уфа, 22 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Семьям из Донбасса помогают собрать детей в школу в Башкирии. Об этом 22 августа сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Он сообщил, что в настоящее время в Башкирии находятся 156 детей школьного возраста и 21 студент из Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Наша задача — помочь каждому собрать наборы из школьной формы, рюкзаков и канцелярских товаров, младшим ребятам комплекты одежды для детского сада», — сообщил он.

Забелин поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые оказывают помощь жителям Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что наборы для первоклассников в Башкирии в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года подорожали на на 15,4% (для девочек) и на 18,2% (для мальчиков).