Москва, 22 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Свыше 50 боевиков киевского режима уничтожены в Николаевской области в результате удара российских войск. Об этом сообщает 22 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Отмечается, что по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ был нанесён сосредоточенный огневой удар. Позиции находились у села Лупарево в Николаевской области.

В результате «уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники», уточнили в ведомстве.

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