Кишинёв, , 12:57 — REGNUM Европейская комиссия приняла решение выделить €26,2 млн на укрепление сотрудничества Кишинёва с Киевом. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба представительства ЕС в Молдавии.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это поможет поддержать развитие служб здравоохранения, укрепить институциональный потенциал органов государственной власти [бывшей УСССР] и Молдавии, финансирование развития образовательных и исследовательских проектов», — говорится в сообщении.

Также деньги должны быть направлены на профессиональное обучение беженцев и их социальную интеграцию.

Напомним, в июле европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил, что Евросоюз нарастил объёмы помощи Молдавии. На преодоление энергетического кризиса республике выделили €75 млн.

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