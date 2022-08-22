Кишинёв, 22 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия приняла решение выделить €26,2 млн на укрепление сотрудничества Кишинёва с Киевом. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба представительства ЕС в Молдавии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Это поможет поддержать развитие служб здравоохранения, укрепить институциональный потенциал органов государственной власти [бывшей УСССР] и Молдавии, финансирование развития образовательных и исследовательских проектов», — говорится в сообщении.

Также деньги должны быть направлены на профессиональное обучение беженцев и их социальную интеграцию.

Напомним, в июле европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил, что Евросоюз нарастил объёмы помощи Молдавии. На преодоление энергетического кризиса республике выделили €75 млн.