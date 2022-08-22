Сеул, 22 августа 2022, 12:57 — REGNUM КНДР могут приурочить очередные ядерные испытания к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. Об этом глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Пак Чжи Вон заявил в ходе радиоинтервью KBS.
«Они могут сделать это для демонстрации угрозы, что их ракета с миниатюризированной и облегченной боевой частью может достичь США, и нанести удар по администрации Джо Байдена», — заявил Пак.
Он также добавил, что Пхеньян может устроить провокацию в качестве демонстрации протеста против совместных учений Южной Кореи и США, начавшихся 22 августа.
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«Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет делать вид, будто ничего не произошло», — добавил экс-глава разведки.
Затрагивая инициативу южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, которая предусматривает оказание экономической помощи в обмен на шаги по денуклеаризации, Пак Чжи Вон предложил начать закулисные переговоры с Пхеньяном.