Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии за три августовские недели средняя температура составила +21,2 градуса, максимальная суточная температура достигала +31,3 градуса. Но в последнюю неделю месяца станет ещё жарче. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Чувашгидромет зафиксировал суховей в двух районах.

По его словам, ближайшие дни ожидаются «самые жаркие дни» лета-2022. Рекорд был установлен 8 августа, когда температура поднялась до +31,3 градуса, но на этом жара не спадёт: прогнозируется +32…+33 градуса.

Поступление горячего воздуха из степей Средней Азии обеспечивает блокирующий антициклон, в центре которого республика будет находиться в первой половине недели. Антициклон может продержаться до конца лета — это значит, что будет ясная погода со слабым ветром.

По предварительным расчётам, значительное похолодание ожидается 31 августа.

Синоптик-любитель отмечает, что август-2022 года может стать самым сухим не только с 2011 года, но и одним из самых жарких с начала XXI века. Пока лидерство удерживает август-2016, когда среднемесячная температура составила +21,7 градуса. В тройке лидеров также август-2010 и август-2007 со средней температурой соответственно +21,5 и +21,3 градуса. За три месяца августа-2022 средняя температура составила +21,2 градуса.

По данным Чувашгидромета, метеорологические станции Батырево и Алатырь отмечают суховей: в течение трёх суток подряд, с 16 по 18 августа, максимальная температура воздуха превышала +25 градусов, минимальная относительная влажность воздуха составила менее 30%.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии из-за жары и засухи чрезвычайная пожарная опасность объявлена в шести районах. С 28 августа до 18 сентября в Чувашии будет ограничено посещение лесов.

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