Калуга, 22 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Калуге стали известны подробности выпадения трёхлетней девочки из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России Место происшествия

По предварительным данным, 21 августа девочка находилась в квартире на улице Дорожной с матерью, смотрела мульфильмы. Мать ребенка ненадолго отлучилась в другую комнату. Девочка самостоятельно открыла окно и выпала наружу вместе с москитной сеткой. Ребенок был травмирован и доставлен в больницу.

Следователями устанавливаются обстоятельства происшествия, выясняются условия жизни и воспитания девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.