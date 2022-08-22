Москва, 22 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и три взвода орудий «Гиацинт-Б» ВСУ, сообщили 22 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода [киевских] реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки в Донецкой Народной Республике и Лиманы в Николаевской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российскими военными были поражены два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области.