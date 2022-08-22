Элиста, , 12:50 — REGNUM В Калмыкии заведующая детским садом предстанет перед судом за афёру на 290 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 22 августа.

Уголовное дело

Как полагают следователи, с октября 2021 года по апрель 2022 года женщина в целях получения средств для поддержания работы дошкольного учреждения подделала приказы «О доплате за расширение зоны обслуживания». На основании документов об исполнении воспитателями своих трудовых обязанностей им неправомерно было перечислено около 290 тыс. рублей, которые заведующая потратила на нужды детского сада.

Материалы уголовного дела о служебном подлоге направлены в суд.

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