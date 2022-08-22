Рига, 22 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Два месяца назад руководители 89 школ столицы Латвии Риги обратились с официальным письмом к правительству страны по поводу катастрофической ситуации в сфере школьного образования. За это время власти страны занимались чем угодно, только не ведением диалога с педагогами. Об этом написал Telegram-канал «Трибалтийские вымираты».

geralt Учитель

«За это время правительство успело вынести решение по памятнику Освободителям Риги, объявить Россию — государством-спонсором терроризма, оказать военную помощь киевскому режиму, но до решения проблемы нехватки учителей так и не дошло», — сообщил канал.

Как следствие, Латвийский профсоюз работников образования и науки запланировал общенациональную забастовку педагогов — она начнется 19 сентября нынешнего года. Главные требования профсоюза — сбалансированная рабочая нагрузка и график повышения зарплат в соответствии с принципами закона об образовании.

В это же время часть учителей занялись активным поиском другой работы. То есть теперь, подчеркивает канал, вопрос стоит иначе — нужно удержать пока еще работающих учителей. В настоящее время риск для рынка труда Латвии заключается в том, что многие жители предпочитают работать на западные и скандинавские компании, которые предоставляют возможность удаленной работы и более выгодные условия.

Кроме учителей, поменять профессию желают врачи и военные Латвии.