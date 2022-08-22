Москва, 22 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. ВКС России уничтожили до 30 националистов и 14 единиц военной техники в Запорожской области. Об этом сообщает 22 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы ВКС России

Отмечается, что высокоточным оружием поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он находился в районе села Полтавка.

«Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники», — отметили в ведомстве.

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