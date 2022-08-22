Москва, , 12:47 — REGNUM IT-специалиста из города Лиски Воронежской области, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции, уволили за прогул с работы в торговой сети «Магнит», заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

«В мае — он заключил краткосрочный контракт на прохождение военной службы и попросил на работе расчёт. Официальное уведомление работодателю направил и военком. С июня — Андрей участвовал в СВО, был ранен, лежал в госпитале. А, вернувшись в августе домой обнаружил, что с работы его уволили по статье «прогул». Попытки добиться справедливости ни к чему не привели», — отметил депутат в своём телеграм-канале.

По словам Хинштейна, о случившемся ему рассказала через соцсети супруга мужчины.

«Не знаю, как назвать действия руководителей воронежского филиала «Магнита»? Предательством? Вредительством? Бесчеловечностью? Конечно, мы добьёмся отмены незаконного приказа, но считаю, что этого мало. Лица, допустившие такое издевательство над раненым бойцом, должны быть не только уволены, но и сурово наказаны. А еще лучше — их самих направить для участия в СВО», — добавил парламентарий.

Хинштейн рассказал, что судьбой мужчины уже занимаются воронежские власти.

«Я также направлю сегодня запросы в прокуратуру и Минтруда с требованием принятия самых серьёзных мер реагирования: спускать такое — нельзя! Жду также официального публичного разъяснения от ГК «Магнит»: одного из крупнейших российских ритейлоров», — заключил он.

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