Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) проходят обыски по уголовному делу о сносе исторических зданий. Проведение следственных действий 22 августа подтвердили в пресс-службе КГИОП, входящего в систему исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

RobillardMichel Обыск

Следственные мероприятия затронули работу комитета утром в первый рабочий день недели. Обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по факту превышения должностных полномочий.

«В настоящее время в КГИОП продолжаются следственные мероприятия в рамках проведения предварительного расследования по ранее возбужденным СК РФ уголовным делам», — сообщили в комитете.

При этом в органах СКР по Санкт-Петербургу корреспонденту ИА REGNUM заявили, что оперативные мероприятия ведут не сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. О том, что петербургское ведомство не причастно к этим мероприятиям, сообщили в пресс-службе.

«Это не мы. Мы там не участвуем», — сказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Там же добавили, что не владеют информацией о том, кто ведёт обыски.

Напомним, что по инициативе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили три уголовных дела по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Контроль за проведением следственных мероприятий передали Москве, в центральный аппарат СКР.

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Кроме того, в СКР создана специальная группа по расследованию случаев незаконного сноса исторических зданий в Петербурге.