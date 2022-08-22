Хабаровск, 22 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности из-за паводка на реке Амур, выпадения большого количества осадков и подъёма уровня воды в малых реках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

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В минувшие выходные в Хабаровске выпало более половины месячной нормы осадков. Вода зашла в подвалы нескольких домов, подтоплены дворы и территории частного сектора.

«На пульт ЕДДС участились обращения горожан с просьбой помочь в той или иной ситуации — от откачки воды и просушки домов до эвакуации жильцов. Управлением по делам ГО и ЧС в комитеты по управлению районами передано семь насосов и 13 тепловых пушек. 22 августа уровень воды в Амуре достиг отметки 454 см, ожидается дальнейший подъем до 500 и более», — пояснили специалисты.

По прогнозам синоптиков, ночью и днём 23 августа в Хабаровском крае и его столице ожидаются сильные дожди, усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на восстановление объектов, повреждённых паводком в Амурской области, потребуется более 1,2 млрд рублей.