Уфа, , 12:50 — REGNUM Капитальный ремонт не завершен в одиннадцати школах Башкирии. Об этом 22 августа сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Ремонт школы Http://www.bryanskobl.ru

Он уточнил, что 1284 образовательных учреждений Башкирии готовы к новому учебному году. Хажин сообщил, что опасения вызывают шесть школ, где не видно динамики по завершению ремонтных работ к 1 сентября.

«По остальным пяти школам уверено, что до 1 сентября в них закончатся ремонтные работы», — заявил министр.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил в самые короткие сроки завершить ремонт образовательных учреждений в регионе.

«Это плохой знак, что мы не может сделать вовремя», — заявил он, поручив предусмотреть порядок организации обучения школьников на то время, пока идут ремонтные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 1 сентября свои двери после капитального ремонта должны открыть 63 школы в Башкирии.