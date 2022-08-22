Грозный, , 12:45 — REGNUM Жителям Чечни и Татарии в скором времени можно будет добираться в дружественные республики гораздо быстрее. Прямой авиарейс свяжет столицы субъектов РФ уже в октябре 2022 года. Выполнять его будет авиаперевозчик Nordwind Airlines, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Выполняться перелеты по маршруту «Казань-Грозный» и в обратном направлении будут на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров. Время в пути составит около 2 часов 50 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, к зиме из аэропорта Чечни будут запущены еще пять авиарейсов — в Сочи, Уфу, Астрахань, Волгоград и Новосибирск. Выполнять их будут авиаперевозчики «Ютэйр», «ЮВТ АЭРО» и «Сибирь».

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