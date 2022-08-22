Кишинёв, , 12:45 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Вену с рабочим визитом для участия в европейском форуме Alpbach 2022. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба главы республики.

Вена Bwag

Отмечается, что темой форума в этот раз будет «Новая Европа». Санду на мероприятие пригласил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Кроме того, в рамках форума должна пройти встреча австрийского и молдавского президентов.

Стоит отметить, что форум Alpbach проводится с 1945 года ежегодно в августе. Сначала в мероприятие было для студентов разных стран, выступающих за борьбу с нацизмом.