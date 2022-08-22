Стокгольм, 22 августа 2022, 12:56 — REGNUM Незадолго до дня голосования в Швеции Социал-демократы обещают новые меры для борьбы с ОПГ. Среди прочего партия хочет изменить закон, чтобы упростить изъятие дорогих автомобилей и часов у преступников. Об этом 22 августа сообщила новостная служба TT.
«Сегодня мы предпринимаем дальнейшие шаги в борьбе с организованным криминалитетом», —заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Евле.
Она назвала предвыборные обещания своей партии «общенациональным наступлением» на криминал.
«Мы доберемся до их счетов, денег и часов», — заявила Андерссон.
Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоятся 11 сентября.
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