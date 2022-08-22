Чита, 22 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Экспозиция «Этнический костюм народов Забайкалья» открылась в краевом художественном музее. На выставке представлены повседневные, праздничные и стилизованные наряды национальных групп исторически проживающих в регионе, сообщает краевое министерство культуры.

Министерство культуры Забайкалья Этнический костюм народов Забайкалья

«Зрители также смогут познакомиться с бытовым укладом того или иного этноса. Мебель и предметы обихода гармонично делят выставку на зоны — бурят, семейских и казаков. Привлекают к себе внимание украшения из серебра, имитации янтаря, самоцветов, жемчуга. Изделия декоративно-прикладного творчества представлены куклами в национальных костюмах и керамической полой скульптурой», — рассказали в музее.

Организаторы добавили, что на вставке также представлены наряды музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры». Стилизованные концертные костюмы сочетают в себе различные особенности эвенкийской цивилизации, бурят-монгольской и русской. Сюрпризом станет экспозиция костюмов из конского волоса театра мод «Морин эрдэни».

Организовать выставку нам помогли коллеги из учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкалья, краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова, центра развития бурятской культуры, музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» и самодеятельный народный театр моды «Морин эрдэни», — отметили в учреждении.

Выставка будет работать до 20 сентября в забайкальском краевом художественном музее.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2022 года экспозиция, посвященная истории, культуре и традициям коренного народа Забайкалья, была оформлена специалистами отдела библиографии и краеведения краевой библиотеки имени А. С. Пушкина.

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