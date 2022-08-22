В Крыму объявлено о чрезвычайной пожарной опасности
Симферополь, 22 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Севастополя и Крыма в связи с чрезвычайной пожарной опасностью на период с 22 по 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
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Пожар
«22-26 августа в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 20 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, сильные пожары полыхают в Центральной России, в частности, уже несколько суток тушат ландшафтные пожары в Рязанской области.