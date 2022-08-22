Москва, , 12:42 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, сообщили 22 августа в Министерстве обороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории [бывш. УССР]. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что также были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики — пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.