Москва, 22 августа 2022, 12:42 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, сообщили 22 августа в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что также были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики.
Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики — пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» ВСУ и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.