Москва, , 12:41 — REGNUM В условиях структурной трансформации экономики России очень важно создание новых рабочих мест, что быстрее всего может сделать сегмент малого и среднего предпринимательства, если спрос на его продукцию и услуги будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал заявления представителей Счетной палаты РФ о том, что российский сегмент МСП нуждается в новых рынках сбыта в связи с сокращением потребительского спроса.

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«Поддержка малого и среднего бизнеса обеспечивает не только рост предпринимательства, что само по себе хорошо и создает основу для формирования, расширения и укрепления среднего класса, — сказал Цыганов. — Но сейчас не это главное. В условиях структурной трансформации экономики России очень важно создание новых рабочих мест, что быстрее всего может сделать сегмент МСП, если спрос на его продукцию и услуги будет расти. И здесь все средства хороши — налоговые льготы, особый порядок предоставления арендных помещений, поощрение участия в госзакупках и т.д. Помощь в продвижении и новых рынках сбыта тоже важна. Казалось бы, интернет дает все возможности, но свой сайт нужно сделать популярным. Есть популярные площадки и агрегаторы, но не глядя не все согласны купить «кота в мешке» от неизвестного производителя. Отсюда понятны традиционные инструменты — ярмарки и рынки (в том числе выходного дня), гастрономические фестивали, различные культурно-массовые мероприятия, поддержка социальных предпринимателей и т.д.»

По его словам, если получится сократить издержки на продвижение и аренду торговых площадей, то услуги МСП станут вполне конкурентоспособными и востребованными населением даже в условиях сужения потребительского спроса из-за перехода к сберегательной политике многими российскими домохозяйствами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ может появиться рейтинг регионов по уровню поддержки малого и среднего бизнеса.

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