Оренбург, 22 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело об изнасиловании ребёнка и вынес приговор 70-летнему мужчине, сообщили 22 августа в СУ СКР по Оренбургской области.

Суд

Горожанин признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки. Установлено, что пенсионер в 2017 году на территории Оренбурга и Оренбургского района совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетнего ребёнка.

Оренбуржец приговорён к 19 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.