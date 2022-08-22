Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В Екатеринбурге 22 августа прошёл первый этап Спартакиады народов Среднего Урала. В соревнованиях приняли участие 18 команд, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

Футбольный мяч fonwall.ru

Спартакиаду открыли соревнования по футболу. Победителем стала межвузовская студенческая сборная Африки. Второе место завоевала команда Кыргызстана. На третьем месте расположилась команда Армении. Следующий этап соревнований пройдёт в сентябре. Команды сразятся за победу в волейбольном турнире.

Отметим, спартакиада проводится ежегодно в преддверии Дня народов Среднего Урала. Её целью является адаптация иностранных граждан, проживающих в регионе, их знакомства с другими культурами.