Екатеринбург, 22 августа 2022, 12:46 — REGNUM В Екатеринбурге 22 августа прошёл первый этап Спартакиады народов Среднего Урала. В соревнованиях приняли участие 18 команд, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.
Спартакиаду открыли соревнования по футболу. Победителем стала межвузовская студенческая сборная Африки. Второе место завоевала команда Кыргызстана. На третьем месте расположилась команда Армении. Следующий этап соревнований пройдёт в сентябре. Команды сразятся за победу в волейбольном турнире.
Отметим, спартакиада проводится ежегодно в преддверии Дня народов Среднего Урала. Её целью является адаптация иностранных граждан, проживающих в регионе, их знакомства с другими культурами.