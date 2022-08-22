Йошкар-Ола, 22 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Площадь, пройденная огнем лесного пожара на территории Марий Эл, составила на 22 августа 700 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

пресс-служба минприроды Марий Эл Пожар в Марий Эл

В республике действует один очаг лесного пожара на территории Юринского района, который пришел из Нижегородской области.

В течение выходных дней, 20 и 21 августа, площадь марийского лесного пожара выросла на 200 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию республики огонь перешел 15 августа. Сейчас на месте работают специалисты регионального управления «Авиалесоохраны», Юринского лесничества, арендаторы, волонтеры. В ночные часы продолжается патрулирование территории. На месте работают 176 человек и 44 единицы техники.

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