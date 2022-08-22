Ярославль, 22 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославской области 23 августа ожидается сильная жара. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

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«Днем 23 августа местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается жаркая погода, с максимальной температурой воздуха +30-32 градуса», — сообщили в ярославском МЧС.

Из-за жары также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, рост числа техногенных и природных пожаров, а также угроза гибели людей во время купания.