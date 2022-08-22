Красноармейский район, Саратовская область, 22 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Указ о награждении медалью Суворова военнослужащего из Красноармейского района Саратовской области Василия Родина, участвующего в специальной военной операции России на территории бывшей УССР, подписал президент России Владимир Путин. Награду земляку вручила первый заместитель главы администрации Красноармейского района Елена Наумова, передает пресс-служба муниципалитета.

Никита Третьяков Медаль «За отвагу» и медаль Суворова

«Наши вооруженные силы борются с неофашизмом. Рискуя жизнью, стоят на страже рубежей России и [наших соотечественников на территории бывш. УССР]. Мы гордимся тем, что наши военнослужащие, проявляя мужество и героизм, с честью и отвагой выполняют государственные задачи», — говорится в сообщении районной администрации.

Медаль Суворова учреждена указом президента Российской Федерации в марте 1994 года. Ею награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове площадь перед зданием старого аэропорта будет носить имя героев Донбасса. Увековечить память погибших, а также тех, кто в настоящее время находится на боевых заданиях, предложил Герой Российской Федерации, председатель «Саратовской Ассоциации Героев» Александр Янклович.

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