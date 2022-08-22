Калуга, , 13:10 — REGNUM В Калужской области остается сложной ситуация в автомобильной отрасли: в режиме частичного или полного простоя находятся 19 компаний, заявил 22 августа на заседании правительства региона заместитель губернатора Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автопром Иван Шилов © ИА REGNUM

Основная причина простоя компаний калужского автопрома связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка. В целях стабильной работы промышленного комплекса отраслевое министерство предоставляет предприятиям области меры поддержки. В их числе: гранты на возмещение ставок по кредитам на оборотные средства, займы по проектам развития, субсидии.

«Безусловно, влияют введенные санкции и экономические ограничения. Однако, несмотря на простой автосборочных предприятий, снижение промышленного производства составляет 5,2%, что в целом говорит о диверсифицированности нашего промышленного комплекса. Подтверждением этого факта является положительная динамика в производстве машин и оборудования (186%), готовых металлических изделий (137,7%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (172,5%), в производстве одежды (170,2%), лекарственных средств (149,8%), неметаллической минеральной продукции (112,6%)», — отметил Владимир Попов.

Количество простаивающих предприятий Калужской области значительно сократилось. Так, в апреле 2022 года в состоянии простоя находились более 7300 человек и 33 предприятий.

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