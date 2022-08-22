В Калужской области 19 компаний автомобильной отрасли находятся в простое
Калуга, 22 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калужской области остается сложной ситуация в автомобильной отрасли: в режиме частичного или полного простоя находятся 19 компаний, заявил 22 августа на заседании правительства региона заместитель губернатора Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Основная причина простоя компаний калужского автопрома связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка. В целях стабильной работы промышленного комплекса отраслевое министерство предоставляет предприятиям области меры поддержки. В их числе: гранты на возмещение ставок по кредитам на оборотные средства, займы по проектам развития, субсидии.
Количество простаивающих предприятий Калужской области значительно сократилось. Так, в апреле 2022 года в состоянии простоя находились более 7300 человек и 33 предприятий.