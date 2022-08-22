Калуга, 22 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калужской области остается сложной ситуация в автомобильной отрасли: в режиме частичного или полного простоя находятся 19 компаний, заявил 22 августа на заседании правительства региона заместитель губернатора Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Основная причина простоя компаний калужского автопрома связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка. В целях стабильной работы промышленного комплекса отраслевое министерство предоставляет предприятиям области меры поддержки. В их числе: гранты на возмещение ставок по кредитам на оборотные средства, займы по проектам развития, субсидии.

«Безусловно, влияют введенные санкции и экономические ограничения. Однако, несмотря на простой автосборочных предприятий, снижение промышленного производства составляет 5,2%, что в целом говорит о диверсифицированности нашего промышленного комплекса. Подтверждением этого факта является положительная динамика в производстве машин и оборудования (186%), готовых металлических изделий (137,7%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (172,5%), в производстве одежды (170,2%), лекарственных средств (149,8%), неметаллической минеральной продукции (112,6%)», — отметил Владимир Попов.

Количество простаивающих предприятий Калужской области значительно сократилось. Так, в апреле 2022 года в состоянии простоя находились более 7300 человек и 33 предприятий.